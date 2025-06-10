Kurban Bayramı sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında il asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını ve tatillerini geçirmeleri için hem trafik güvenliği, hem de kamu düzeni açısından denetimlerin arttırılarak gereken önlemlerin alındığı vurgulandı.

5 günde 246 bin 582 araç giriş yaptı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yaptığı açıklamada; 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kara yoluyla Muğla’ya toplam 246 bin 582 araç girişinin gerçekleştiğini açıkladı. Yapılan denetimler ve alınan önlemler sayesinde bu yıl ölümlü kaza oranının geçen yıla oranla büyük ölçüde azaldığını belirten Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık, "Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belirtilen tarihler arasında 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosiklet trafik ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 14 bin 239 araca ve 4 bin 020 motosiklete cezai işlem uygulanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ilimizde trafik ekiplerince kontrol edilen araç sayısında yüzde 23,36, motosiklet sayısında ise yüzde 42,49 oranında artış gözlemlendi. Diğer yandan, yaralanmalı trafik kazası sayısı ise geçen yıla göre yüzde 31,43 oranında azaldı. Motosikletlerin karıştığı ölümlü kaza bulunmazken, motosiklet kaza sayısında yüzde 37 azalış olduğu gözlemlendi" dedi. Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu belirten Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diledi. Vali Akbıyık, Muğla’ya havayolu ve hudut kapılarından giriş yapan ziyaretçi sayılarında artış olduğunu belirterek, "30 Mayıs-09 Haziran tarihleri arasında ilimize otogarlardan ve havayolu iç hatları aracılığıyla 222 bin 812 kişi, hudut kapılarından ise 189 bin 949 kişi giriş yapmıştır" dedi.

Toplantıda; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ile Emniyet ve Jandarmadan ilgili şube müdürleri hazır bulundu.