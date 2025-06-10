Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Kemal Mahallesi Konak Sokak’ta meydana geldi. Yolda seyreden Batu A. (15) yönetimindeki 16 BID 536 plakalı motosiklet, kavşakta Selim Ç. (67) yönetimindeki 16 S 6363 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.