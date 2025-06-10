Kemer Belediyesi ile Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolünce Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nde açılan ücretsiz yaz kursları kayıtları başladı.

Yer tahsisini Kemer Belediyesi’nin sağladığı ATSO tarafından yaptırılarak Kemer Belediyesi’ne devrinin yapıldığı ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki yaz kurslarında ücretsiz eğitim başlıyor. Merkezde keman, gitar, yan flüt, klarnet, trompet, saksafon, temel piyano, org, melodika, modern dans, Türk halk oyunları, konservatuvar ve üniversite müzik bölümlerine hazırlık, tiyatro, çocuk drama, gençlik tiyatro, kick boks, karate kursları verilecek.

ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi Sorumlusu Şef Furkan Üstündağ, Kemer Belediyesi Yaz Kurslarının açıldığını belirterek, ücretsiz kurslar için gelen yoğun talepler nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederken, kursiyerlere de başarılar dilediğini söyledi.