Mersin'de kayıp 40 küçükbaş, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 40 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Çevrede yaptığı tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamadığını ve çalınmış olabileceğinden şüphelendiğini bildiren vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, ormanlık alanda dron destekli aramada kayıp hayvanları kayboldukları bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta tespit etti. Sağ salim bulunan 40 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, sürü sahibi duyarlılığı ve hızlı çalışmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti.