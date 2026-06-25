Mersin'in Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla, 67 yaşındaki Mehmet Koç'un mesanesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı.

İdrar yapmada güçlük, ağrı ve çeşitli şikayetlerle Bozyazı Devlet Hastanesine başvuran Mehmet Koç'a yapılan muayene ve tetkiklerde, mesanesinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan hasta, Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Remzi Bahar tarafından, Anestezi Uzmanı Dr. Ünal Karataş ve ameliyathane ekibinin katkılarıyla gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonda yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki mesane taşı tek parça halinde çıkarıldı.

Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Mehmet Koç'un tedavisinin bir süre daha hastanede sürdürüldüğü, ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Başhekim Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür şikayetlerin erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun, Bozyazı Devlet Hastanesinin deneyimli hekim kadrosu ve sağlık personeliyle bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Taburcu edilen Mehmet Koç ise ameliyatı gerçekleştiren Mustafa Remzi Bahar, Ünal Karataş ve hastane personeline teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.