Mersin'de jandarma ekiplerinin kaçak sigara ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda bin 810 paket kaçak sigara, 3 bin 390 adet doldurulmuş makaron, 6 bin adet boş makaron, 21 kilogram kıyılmış tütün ile 14 sigara sarma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.