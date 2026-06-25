Mersin'de geçtiğimiz hafta denizde çıkan kavgada ağır yaralanan çocuğun babası konuştu. Başına aldığı darbeler nedeniyle tedavisi süren oğlunun ağır travma yaşadığını belirten baba, olayda ihmaller bulunduğunu öne sürerek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve cep telefonu kamerasına yansıyan sopalı kavgada yaralanan 17 yaşındaki Murat Acar'ın babası Abdulselam Acar, oğlunun sağlık durumu ve olayın ardından yaşanan sürece ilişkin konuştu. İddiaya göre olay, serinlemek için denize giren Murat Acar ile denizde küfür ederek çevredekileri rahatsız ettikleri ve alkollü oldukları öne sürülen H.S., G.G., A.M.H. ve O.Ç. arasında çıkan tartışmayla başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Acar'ın sopa, cam şişe ve çeşitli cisimlerle darbedildiği iddia edildi.

Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, denizin içerisinde 3 kişinin bir kişiyi darbettiği görülürken, çevrede bulunan vatandaşların bir süre yaşananları izlediği dikkat çekti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

'Ellerine demir çubuk ve cam şişe alan kişiler çocuğa saldırmış'

Olayda yaralanan Murat Acar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Baba Acar, oğlunun kafasında 9 dikiş bulunduğunu, boynunda şah damarına yaklaşık 1 santimetre mesafede bir kesik oluştuğunu ve sağ ayağının kırıldığını öne sürerek, yaşananların ardından ağır travma yaşadığını söyledi. Acar, 'Canice, hunharca Silifke sahilinde 3 cani tarafından vahşice saldırıya uğrayan Murat Acar'ın babasıyım. Oğlum daha 17 yaşında. Çocuk serinlemek için oraya gitmişti. Ellerine demir çubuk ve cam şişe alan kişiler çocuğa saldırmış. Oğlumun kafasında 9 dikiş var. Boynunu kesmişler, ayağını kırmışlar ve alçıya alınmış. Çocuk şu anda ağır bir travma yaşıyor' dedi.

'Bana gece yarısı haber verildi'

Olayın ardından kendilerine geç bilgi verildiğini öne süren Acar, 'Olay gün ortasında yaşanıyor ancak bana gece saat 24.00'de haber veriliyor. Çocuğum 17 yaşında ve reşit değil. Hastaneye gittiği gibi neden bizi aramadılar bilmiyoruz. Olayın adli vaka olarak mı kayıtlara geçtiğini, yoksa başka şekilde mi bildirildiğini bilmiyoruz. Bu konuda kimse bizi aydınlatmadı. Biz davacı ve şikayetçiyiz' diye konuştu.

'Yanımda olmadan ifadesi alınmış'

Oğlunun sağlık durumunun halen iyi olmadığını ifade eden Acar, 'Reşit olmayan çocuğumun ifadesi alınmış. Çocuk kafasına aldığı darbeler nedeniyle ne konuştuğunu bile bilmiyor. Kafasındaki yaralara dikiş atıldıktan sonra jandarmaya götürülmüş ve ben yanında yokken ifadesi alınmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şu andaki durumu hiç iyi değil. Ağır bir travmayla karşı karşıya. Kalıcı bir hasar oluşmasından endişe ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kimse müdahale etmedi'

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların yeterince müdahale etmediğini savunan Acar, 'Çocuğum dayak yerken onlarca insan seyrediyordu. Sonuçta bu bir can. Herkesin evladı var. Kimse neden müdahale etmedi, neden jandarmayı aramadı bilmiyorum. Görüntülerde taşla, çeşitli cisimlerle saldırıldığı görülüyor. Hatta bir kişinin poşetten silah çıkarmaya çalıştığını gördük. Bu olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz' dedi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.S., G.G. ve A.M.H.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, O.Ç.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.