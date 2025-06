Muğla’nın Fethiye ilçesinde Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde görev yapan Prof.Dr. Ali Seven, anlaşmalı olduğu kurumla birlikte tüp bebek tedavilerine başladı.

Fethiye’nin öncü sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde görev yapan, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlığıyla tanınan, uluslararası alanda tüp bebek tedavisi yapmış, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip Prof. Dr. Ali Seven anlaşmalı olduğu Antalya IVF Tüp Bebek Merkezi’nde tüp bebek tedavilerine başladı.

Tüp bebek, çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan birçok çift için umut verici bir tedavi yöntemi sunuyor. Prof. Dr. Ali Seven, modern tanı ve tedavi protokolleriyle bu hizmeti sunarak, bölgedeki pek çok aileye yeni bir yaşam şansı tanıyor.

Prof. Dr. Seven açıklamasında, "Tüp bebek tedavisi yalnızca tıbbi bir süreç değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuktur. Biz bu yolculukta çiftlerin yanındayız. Teknolojik imkanlar, deneyim ve etik değerler ışığında en uygun çözümü birlikte arıyoruz. Her embriyo, umutla başlar. Her çiftin kendi hikayesi, kendi zorlukları ve umutları var. Amacımız, kişiye özel, bilimsel ve etik temellere dayanan bir yaklaşımla en doğru tedavi sürecini planlamak" ifadelerini kullandı.