Kars’ta jandarma öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Selim ilçe Jandarma Trafik Timi tarafından Yamaçlı köyü Şehit Ali Bay ilkokulu ve Büyükdere Şehit Ahmet Keleş İlkokulu ile Merkez İlçe Trafik Timlerince de Güdeli Köyü ilkokulu öğrencilerine; bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, yaya ve okul geçidinde uyulması gereken kurallar, akülü araç üzerinde sık kullanılan trafik levhaları ve emniyet kemerlerinin uygulamalı kuralları, araç ve yayaların trafik ışıklarını kullanırken dikkat edecek hususlar ve bisiklet kullanırken kask, eldiven, dizlik, dirseklik ve reflektif yeleğin önemi konuları hakkında, bilgi verildi.

Ayrıca trafik timlerince trafik işaretleri, trafik güvenliği, okul servis araçlarında ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken genel kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca öğrencilere yönelik yapılan eğitimler, öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Öğrenci velileri jandarma ekiplerine teşekkür etti.