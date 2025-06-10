Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO:22000 kalite belgeli Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye mezbahalarında hizmet verdi. Ayrıca Kavaklıdere Mezbaha Tesisi’de Kurban Bayramı’nda kesimler için açıldı. Büyükşehir Belediyesi Mezbaha tesislerinde Kurban Bayramı süresince 1189 küçükbaş, 354 büyükbaş hayvan kesimi yapıldı.

Vatandaşlara hijyenik ve sağlıklı ortamda hizmet

Kurban Bayramı’nda vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamlarda kurbanlarını kesmesi için hayvan pazarları ve mezbahalarda tam kapasite çalışan Büyükşehir Belediyesi 5 mezbaha tesisinde 1543 hayvan kesimi yaptı. Büyükşehir kontrolündeki Marmaris, Bayır ve Düğerek hayvan pazarlarından da 2 bin 304 hayvan çıkışı oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ISO:22000 kalite belgesine sahip olan mezbahalarından Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye ve Kurban Bayramı’nda kesimler için açılan Kavaklıdere Mezbahası’nda 1189 küçükbaş, 354 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 1543 hayvan kesimi yapılarak vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hayvanlarını kesmelerini ve dini vecibelerini yerine getirmelerini sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kurbanlarını mezbahalara getiren vatandaşlar için bekleme alanları oluşturdu ve ikram araçları ile vatandaşlara çay, simit ikram etti.

Başkan Aras; "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bayramların birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin en yoğun şekilde hissedildiği özel günler olduğunu söyledi ve bu bayramda da Muğla’nın yerli ve yabancı misafirler tarafından çok tercih edildiğini belirtti. Başkan Aras; "Kurban Bayramı tatili bu yıl kısa olsa da birçok vatandaşımız yine Muğlamızı tercih etti. Büyükşehir ekiplerimiz de bayram boyunca vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için görevi başında idi. Özellikle kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik ortamda kesmek isteyen vatandaşlarımız il genelinde Büyükşehir mezbahalarımızı tercih etti. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek, onların yanında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.