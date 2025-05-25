Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde "Gazetecilik Üzerine Söyleşi" programı düzenlendi. Söyleşide konuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana-Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat, ajans muhabirliğinin perde arkasını genç iletişimcilerle paylaştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yolcu’nun üstlendiği programa, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, Sivas Medya Center İmtiyaz Sahibi Melda Geneş ve İHA Adana-Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat konuşmacı olarak katıldı. Programa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Genç iletişimcilere saha deneyimlerinden örnekler veren Fırat, ajans sisteminin nasıl çalıştığına dair teknik bilgiler de aktardı. Muhabirlerin olayların merkezinde bulunmasının, aynı zamanda kamuoyuna karşı ciddi bir sorumluluk anlamına geldiğini söyledi.

"Doğru bilgiyi en kısa sürede ve en net biçimde aktarmak zorundasınız"

Mesleğin büyük bir özveri ve sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Göktürk Fırat, "Ajans muhabirliği, refleksin, soğukkanlılığın ve hızın birleştiği bir meslektir. Olay yerine ilk ulaşan kişi olmakla birlikte, doğru bilgiyi en kısa sürede ve en net biçimde aktarmak zorundasınız. Zamanla yarışırken aynı zamanda etik ilkelere bağlı kalmak bu işin en büyük zorluklarından biridir" dedi.

"Gazetecilik, tarihe tanıklık etmektir"

Spor haberciliği alanındaki deneyimlerini paylaşan Kemal Çağlayan, "Gazetecilik sadece haber yazmak değildir. Gazetecilik, aynı zamanda tarihe tanıklık etmektir. Bu meslek, hem bir sorumluluk hem de bir tutku işidir. Yılmadan, tutkuyla çalışmak gerekiyor. Spor gazeteciliği çok dinamiktir" diye konuştu.

"Yerel basın, bir kentin hafızasıdır"

Gazeteciliğin toplumu bilgilendirme ve yönlendirme misyonuna değinen Melda Geneş, "Yerel basın, bir kentin hafızasıdır. O yüzden sadece bilgi aktarmakla kalmaz, toplumu bilinçlendirir ve yön verir. Biz yerel basında çalışırken, sadece bir haberi yazıp geçmiyoruz. O haberin dili, üslubu, doğruluğu ve kamuoyundaki etkisi bizim sorumluluğumuzdadır. Genç gazeteciler, mesleki etik ilkelere, dil hassasiyetine ve tarafsız haberciliğe büyük önem vermelidir" şeklinde konuştu.