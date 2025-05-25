Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi’nin Bilim Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fuarda TEKNOFEST 2025 Sosyal İnovasyon Yarışması’nda BİLSEM "Wobbly Table" adlı projeleriyle Türkiye birinciliğine uzanan projede sergilendi.

Eğitim ve proje alanında çalışmaları ve mayıs ayı başında Teknofest Türkiye Birinciliği elde ederek Nazilli’ye büyük bir başarı hediye eden BİLSEM, birbirinden farklı 20 proje ile Bilim Fuarı’nı açtı. BİLSEM Müdürü Ali Bahadır’ın ev sahipliğindeki fuarın açılışına Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yıldıray Demir, Özel Büro Yetkilileri Ali Karacaoğlu ve İhsan Çatma, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Eğitim Uzmanı Neşem Yaşar, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler fuarı gezerek projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Nazilli’de 411 öğrenciye destek eğitimi verilen BİLSEM’de bu yıl ikinci Bilim Fuarı yapıldı. Yürütücülüğünü Fen Bilimleri öğretmeni Dilek Acar’ın yaptığı fuarda 11’i tasarım, 7’si araştırma ve 2’si de inceleme projesi olmak üzere toplam 20 proje sergilendi.

Fuarın açılışında konuşan Nazilli BİLSEM Müdürü Ali Bahadır, fuara katılanlara yaptığı bilgilendirmede: "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bilim Fuarımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi olarak 411 öğrencimize destek eğitimi vermekteyiz. Amacımız, öğrencilerimizi üstün yeteneklerinin farkına vararak, projeleriyle üretime katkı sağlayan, sosyal hayatta başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Yürütücülüğünü Fen Bilimleri Öğretmenimiz Dilek Acar’ın yaptığı, öğrencilerimizin hazırlamış oldukları 20 projenin 11’i tasarım, 7’si araştırma ve 2’si de inceleme projesidir. Proje çalışmalarında emeği geçen basta öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm kurum çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarken, görevde olduğu süre boyunca kurumumuza çok emek vermiş yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli Teknoloji ve tasarım öğretmenimiz Aylin Tunçbilek’i bir kez daha şükranla anıyorum" dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri projeleri tek tek gezerek bilgi aldı. Merak ettikleri soruları yöneltti.