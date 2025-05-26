Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek olan Ar-Ge Birimleri Değerlendirme ve Planlama Çalıştayı , Mersin Hizmetiçi Eğitim Merkezinde başladı.

Çalıştay'ın başlangıcında Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü Muharrem Köse'nin açılış konuşmalarının ardından Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Ayhan Öztürk çalıştaya dair birer konuşma gerçekleştirdi.

Çalıştay açılış programına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Ayhan Öztürk , İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir , İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin , 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Strateji Geliştirme Şube Müdürleri katıldı.

Açılış programı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.