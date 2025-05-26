Anahtar Parti Mersin İl Başkanı Ahmet Gök, partisinin kuruluş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye siyasetinin tıkandığı noktada çözümün halkta olduğunu belirten Gök, Anahtar Parti’nin adil, şeffaf ve halk odaklı bir anlayışla yola çıktığını vurguladı.

İl Başkanı Ahmet Gök yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

“Anahtar Parti, sadece yeni bir siyasi oluşum değil; aynı zamanda eski ve yıpranmış siyaset anlayışına karşı halkın iradesini temsil eden yepyeni bir duruşun adıdır.Ne Yandaşız Ne Karşıt: Biz Halkın Yanındayız” dedi.

Gök , Anahtar Parti’nin ne mevcut iktidarın yanında ne de sadece karşıtlık üzerinden şekillenen muhalefetin içinde yer aldığını belirterek, esas hedeflerinin halkın sesi olmak ve mecliste denge unsuru haline gelmek olduğunu söyledi.

İl Başkanı Gök “Biz ne kavga diliyle siyaset yapacağız, ne de koltuk uğruna değerlerden taviz vereceğiz. Anahtar Parti, çözümün ve sağduyunun adresidir. Mersin’de de bu anlayışla çalışacağız” dedi.

Logonun Simgesel Gücü :

Parti logosundaki anahtar sembolünün, yalnızca bir grafik değil, halkın çözüm iradesinin temsili olduğunu söyleyen Ahmet Gök , logodaki öğelere de dikkat çekti :

* Adalet, özgürlük ve eşitlik anahtarın dişlerinde vücut buluyor.

* Toplumun her kesimi – işçi, çiftçi, genç, kadın, emekli – bu dişlerde temsil ediliyor.

* Anahtarın başlığı, milletin birliğini ve devletin temelini simgeliyor.

* Lacivert ve altın sarısı, güven ve akılcılığı; kırmızı, halkın kararlılığını; beyaz zemin ise temiz siyaset anlayışını yansıtıyor.

“Mersin’de Kapalı Kapı Bırakmayacağız”

Ahmet Gök, Anahtar Parti Mersin İl Teşkilatı’nın sahaya inmeye hazırlandığını, mahalle mahalle, köy köy gezerek halkla doğrudan temas kuracaklarını ifade etti.

Gök , “Bizim kapalı kapılar ardında planımız yok. Biz halkın evine, çarşıya, pazara gideceğiz. Dert dinleyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Mersin’den Türkiye’ye yeni bir siyasetin anahtarını uzatıyoruz” dedi.