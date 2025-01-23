Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Şehzadeler belediyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle özgür düşüncenin ve aydınlanmanın yılmaz savunucusu gazeteci, yazar Uğur Mumcu’nun aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümünde anlamlı bir anma töreni düzenliyor.

25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak anma programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek ve Şehir Tiyatrosu Sahnesi’ne Uğur Mumcu ismi verilecek.

24 Ocak 1993’te Ankara’da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, yalnızca gazeteciliğiyle değil, aynı zamanda demokrasi, özgür düşünce ve hukuk devleti uğruna verdiği mücadeleyle de Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir simgeydi. Suikast hala aydınlatılamazken aradan geçen yıllara karşın Uğur Mumcu, fikirleriyle ve yazdıklarıyla halkı aydınlatmaya devam ediyor. Mumcu, ölümünün 32. yılında Manisa’da bir dizi programla anılacak.

Sergi açılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen program kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’ne Uğur Mumcu’nun ismi verilecek. Ayrıca, Gürsel Gökçe’nin "Sönmeyen Işık; Uğur Mumcu" başlıklı fotoğraf sergisi tiyatro fuaye alanında ziyarete açılacak. Program, Uğur Mumcu’nun fotoğrafının sahneye taşınmasıyla devam edecek.

Programın diğer önemli bölümleri arasında, Nebil Özgentürk’ün katılımıyla bir söyleşi ve Uğur Mumcu belgeseli yer alıyor. Ayrıca, Altan Öymen’in “Uğur Mumcu’lu Günler" başlıklı konuşması ve Zeynep Oral ile Miyase İlknur’un katılacağı "Aydınlanma Devrimi ve Uğur Mumcu" oturumu programda yer alacak. Eren Aysan ve Okan Toygar’ın yöneteceği bu oturumlar, katılımcılara duygusal ve aydınlatıcı bir anma sunmayı hedefliyor.

Tüm Manisalıların davetli olduğu program, hem Uğur Mumcu’nun demokrasi ve özgür düşünce uğruna verdiği mücadeleyi anmak hem de toplumda aydınlanma bilincini canlı tutmak amacı taşıyor.