Karabağlar Belediyesi ve çalışanları arasında Ekim ayından bu yana sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, nihayet olumlu bir şekilde sonuçlandı. Belediye ile belediyenin iştiraki KARBEL A.Ş. ve DİSK Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube arasında imzalanan sözleşme, ekonomik sıkıntılar ve tasarruf tedbirleriyle dolu günlere rağmen, çalışanların yüzünü güldüren sonuçlar getirdi. Bu anlaşma, toplam 888 işçiyi kapsıyor ve işçilerin mutluluğunu sağladı.İZMİR (İGFA) - Sözleşme doğrultusunda, çalışanların temel maaşlarına yüzde 37,21 oranında bir zam yapıldı. Böylece, KARBEL A.Ş. çalışanlarının en düşük maaşı, ek haklarla birlikte 57.000 TL oldu. Anlaşma, çalışanların oylarıyla kabul edilirken, sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler sağlandı.

Kıdem tazminatı ile yıllık hizmet süresine bağlı olarak ek maaş artışı getirilerek daha adil bir iş ortamı yaratıldı. Kadın çalışanlara yönelik izin düzenlemeleri, eşitlik ve destek açısından önemli bir adım oldu. Ayrıca, çalışanların tatil ve özel yaşamları için yıllık izin süreleri arttırılırken, uzun süredir Sosyal Etkinlik Merkezi’nde çalışan eğitmenlerin maaş ve sosyal hakları da yeniden yapılandırıldı. Performansa dayalı ikramiyeler ile işçilerin gelir seviyeleri yükseltildi.

Başkan Kınay’dan "Aile" temalı konuşma

Toplu İş Sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, sendika ve KARBEL A.Ş. yöneticileri, SODEM-SEN yetkilileri ve belediye yönetimi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bir törende imzalandı.

Törende konuşan Başkan Helil Kınay, önceliklerinin işçilerin mutluluğu olduğunu vurgulayarak, bu sözleşmenin daha güzel günlere vesile olmasını umduğunu söyledi. Kınay, “Karabağlar Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan ve çalışan herkesi büyük bir aile olarak görüyoruz. Her aile ferdinin huzuru ve mutluluğu bizim için çok önemli. Emekçi arkadaşlarımızın haklarını gözettiğimiz bu sözleşmeyle daha güçlü ve mutlu bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kınay, ekonomik zorlukların arttığına dikkat çekerek, “Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar hem belediyelerimizi hem de çalışanlarımızı etkiliyor. TİS sürecinde, işçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün emekçinin yanında olarak dönüm noktası niteliğinde bir adım atmaktan memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarımızla ekmeğimizi paylaşmaya kararlıyız”

Başkan Kınay, sürecin yürütülmesinde emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, “Ekonomik koşullar ne kadar zorlaşsa da tüm çalışanlarımızla ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz” diye sözlerini tamamladı.