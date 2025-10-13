Manisa Celal Bayar Üniversitesiyle (MCBÜ) Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolüyle üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, teorik eğitimin uygulamayla desteklenmesini ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini amaçlıyor.

Manisa CBÜ ile Manisa İŞKUR arasında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefleyen NİYEP kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, teorik eğitimin uygulamayla desteklenmesini ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda NİYEP, günlük en az beş, en fazla sekiz saat süren teorik ve pratik eğitimlerle yürütülen bir mesleki eğitim modeli olarak uygulanıyor. Katılımcılar, program boyunca İŞKUR tarafından iş arayanlar için günlük 850,18 TL, işsizlik ödeneği alanlar için ise günlük 425,09 TL destek alıyor. Böylece program, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirirken, istihdam fırsatlarını da artırmayı hedefliyor.

Manisa İŞKUR Müdürü Günseli Kervan Tufan, programın önemine değinerek "NİYEP, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen çok değerli bir proje. Üniversitelerimizle iş birliği içinde yürüttüğümüz bu program sayesinde, teorik bilgiyi uygulamayla birleştiren, sektör beklentilerini karşılayabilecek donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Manisa’nın istihdam gücünü artıracak bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar üniversite-kamu iş birliğinin hem öğrenciler hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "NİYEP Protokolü, öğrencilerimizin hem akademik hem de mesleki anlamda gelişimlerine önemli katkı sağlayacak. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz iş dünyasını daha yakından tanıyacak, uygulamalı eğitimlerle donanımlarını artıracak. Üniversite olarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinde güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için bu tür projelere büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

İmzalanan protokol kapsamında, Manisa CBÜ Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla işverenlerle iş birliği içinde mesleki eğitim programları düzenlenecek. İŞKUR tarafından desteklenen teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcılara hem beceri hem de istihdam fırsatları sunulacak.