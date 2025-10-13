İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), 20-25 Ekim tarihlerinde birçok ülkenin ormancılık sektörü temsilcileri ve alanında uzaman kişilerin katılımı ile düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Sekretaryası ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğiyle IFIW, 20-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ormancılıkta yenilikçi çözümleri, ileri düzey bilgi paylaşımının ve uluslararası iş birliğini güçlendiren küresel bir etkinlik olacak olan bu haftada, paneller, yan etkinlikler, sergiler ve saha gezileri yer alacak. Birçok ülkenin ormancılık sektörü temsilcileri ve alanında uzaman kişilerin katılacağı etkinliğe dair bilgileri ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey aktardı.

"FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu 43’üncü oturumunun orman yangınları ana başlığı altında düzenleyecek"

FAO’nun ve Birleşmiş Milletler’in diğer organlarının düzenleyeceği etkinlikleri IFIW’da gerçekleştireceklerini belirten Karacabey, "Böylelikle düzenleyeceğimiz ülke liderlik girişiminin ardından FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu’nun 2 yılda bir düzenlemiş olduğu oturumunu da bu etkinliğe dahil ederek 43’üncü oturumunun orman yangınları ana başlığı altında bu hafta çerçevesinde düzenlemeye karar verdi. Avrupa Orman Haftası etkinlikleri de bu haftaya dahil edilmiş oldu. Avrupa ve Orta Asya’da tarımda iklim eğiliminin güçlendirilmesi çalıştayı, iklim değişikliği ve buna bağlı oluşan olağanüstü durumlarda tarımı ve ormancılığı etkilediği için bu çalıştay da bu haftaya dahil edildi. Bölgesel ormancılık teknik ağı çalıştayı diye ifade ettiğimiz, Orta Asya’da ve Balkanlar’daki Türk devletlerinin ormancılık alanıyla ilgilenen birimlerinin katılacağı bir çalıştay. Hem ülkemiz açısından hem bölgesel açıdan hem de Avrupa Ormancılığı açısından, Kanada’dan ve Amerika’dan uzmanların da katıldığını belirtmekte fayda var" diye konuştu.

"22 ülkeden 250’den fazla uzmana orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verdik"

Antalya’da Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi olduğuna değinen Karacabey, "Ağırlıklı olarak burada orman yangınlarıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 22 ülkeden 250’den fazla uzmana biz bu merkezde orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verdik. Düzenlenecek panellerde ifade edilecek hususlar konuşmacıların yapacakları sunumlardan elde edilecek çıktılar neticesinde bir deklarasyon hazırlanacak ve bu İstanbul deklarasyonu olarak Birleşmiş Milletler Orman Forumu’na iletilecek. Süzgeçten geçtikten sonra da Birleşmiş Milletler bünyesindeki tüm ülkelere İstanbul deklarasyonu gönderilecek. İnanıyoruz ki burada düzenlenecek olan forum yetkinlik çerçevesindeki bütün çalışmalar, çalıştaylar, konferanslar, paneller neticesinde oluşacak bu deklarasyon artık dünya ormancılığına özellikle orman yangınlarıyla mücadele açısından çok önemli çıktılar ve fırsatlar sunacak" şeklinde konuştu.

"75 ülkeden katılım için dönüş bildirildi"

Şu ana kadar 193 ülkeye davet gönderildiğini bildiren Karacabey, "Bu ülkelerden 75 tanesinden katılım için dönüş bildirildi. 30’da uluslararası kuruluştan dönüş geldi. Toplamda 336, konusunda uzman bilim insanı, uygulayıcı, yangın söndürme uzmanları ve devlet yetkilileri, bakanlık yetkililerinin katılacağı bildirildi. Henüz dönüşler devam ediyor. Katılım bilgileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Bekir Karacabey, diğer ülkelerin de tecrübelerinden, kullandıkları teknolojilerden haberdar olmak, onlardan da faydalanmak ve elde edilen bu tecrübeleri ve kullanılan teknolojileri birleştirerek öncelikle ülke ormancılığına daha sonra da dünya ormancılığına katkıda bulunmanın çabası gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.