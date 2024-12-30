Manisa Büyükşehir Belediyesi, insanlığın en önemli küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “İklim Değişikliği ve Temiz Enerji” eğitimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitimlerle öğrencilerin çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Manisa'da Saruhanlı İlçesi Neval Yaralı Ortaokulu, Ahmetli İlçesi Barbaros Ortaokulu ve Turgutlu İlçesi Şadi Turgutlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlere toplam 255 öğrenci katıldı.

Eğitimlerde, karbon salınımı, sera gazı oluşumu ve etkileri ile temiz enerji kullanımı gibi önemli konular ele alınarak öğrencilerin küresel iklim sorunlarına yönelik çözüm odaklı bilgiler edinmesi sağlandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, iklim değişikliğiyle mücadelenin sadece bir kurum sorumluluğu olmadığını, toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

İl genelindeki okullarda benzer eğitim programlarının devam edeceği belirtilirken çocukların çevre ve doğa dostu bir nesil olarak yetişmesinin öncelikli hedef olduğu ifade edildi.