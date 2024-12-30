Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü, soğuk hava şartlarının etkisiyle yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle doğal yaşamı desteklemek için harekete geçti.

Milli Park yetkilileri, karla kaplanan bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması gerçekleştirdi. Doğal yaşamın korunması adına yapılan çalışmanın, hayvanların kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak. Dilek Yarımadası Milli Parkı yetkilileri, hayvanların doğal yaşam alanlarında yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belirli noktalara yem bıraktıklarını ifade etti. Vatandaşlardan da doğaya karşı duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, bu tür yardımların doğal ekosistemin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.