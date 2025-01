Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricileri ve bal üreticileriyle toplantı düzenledi.

Üreticilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hayata geçirilen her projede olduğu gibi, arıcılıkla ilgili çalışmalarda da paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Bu şekilde yatırımların daha doğru olacağını, hedefe daha rahat ulaşılabileceğini biliyoruz” dedi.

Kırsal kalkınmayı önceleyen ve üreticilerin refahını artırmayı hedefleyen tarım politikaları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerle toplantılarını sürdürüyor. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği, Salihli Bal Birliği ve S.S. Salihli Bal Üreticileri Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Manisa’daki arıcılık faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Salihli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Açıkgöz, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut ve üreticiler de yer aldı.

“İlk defa büyükşehir belediyesi bize ihtiyaçlarımızı sordu”

Başkan Ferdi Zeyrek, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla daha önce sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bu şekilde hep birlikte aslında ihtiyaçlarımızı belirlemeyi ve bu konuda ne gibi destekleri verebileceğimizi görüşmek istiyoruz. Sizden önce buraya gelen birçok kooperatif başkanımız 10 yılda ilk defa Büyükşehir’in kapısından içeriye girdiklerini söyledi. ‘İlk defa Büyükşehir Belediyesi bize ihtiyaçlarımızı sordu’ dediler. Bu bizim için çok önemli olan bir şey. Çünkü yalnızca arıcılarımıza destekte değil, bugüne kadar yaptığımız her şeyde biz paydaşlara soruyoruz. Bu şekilde yatırımların daha doğru olacağını, hedefe daha rahat ulaşılabileceğini biliyoruz. O yüzden bugün hep birlikteyiz. Sizlerin ihtiyaçlarını öğrenmek istiyoruz” dedi.

“Bu toplantıları çok önemsiyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, geçtiğimiz ay yaklaşık 2 bin arı kovanı dağıttığını belirten Başkan Zeyrek, bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Zeyrek, “Tüm gücümüzle devletin emanet ettiği parayı sağa sola akıtmadan, hakkaniyet ve adaletli bir şekilde dağıtmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Her ay internet sitemizden paramızı nereye harcadığımızı kuruşuna kadar ilan ediyoruz. Çünkü bu şeffaflıkla hareket etmemiz gerekiyor. Harcadığımız her kuruş parada Selendi’de, Demirci’de yalın ayak dolaşan çocukların hakkı ve vebali vardır. Biz bu vebal doğrultusunda hareket edeceğiz. Önümüzdeki dört yılımızı bu çizgiden ayrışmadan, kooperatif ve üreticilerimize destek vererek geçirmeyi hedefliyoruz. O yüzden bu toplantıları çok önemsiyoruz. Sizlerin de bizlerle birlikteliği bizim için çok önemli. İnşallah el ele, kol kola önümüzdeki dört yılı geçireceğiz. Üreticilerimize de her zaman için destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.