Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat, son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının pik yaptığını belirterek, Covid-19, influenza ve mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir arada yayılmasının, halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Vatandaşları daha dikkatli olmaya çağıran Çat, maske kullanımı, dikkatli beslenme ve sosyal izolasyon gibi konularda uyarılarda bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat, son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarının pik yaptığına dikkat çekerek, vatandaşları bu dönemde daha dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle Covid-19, influenza ve mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir arada yaygınlaştığını belirten Dr. Çat, bu 3 virüsün bir arada bulunmasının, halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti. Acil servislerde de bu tür şikayetler nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade eden Çat, "Şu an hem Covid-19 virüsü, hem influenza, hem de mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonu virüsleri yaygın bir şekilde görülüyor. Bazı literatürlerde de bu kombo virüs şeklinde tanımlanıyor. Bu virüslerin bir arada olması, yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kas-eklem ağrıları gibi şikayetlere yol açıyor" dedi

"Kapalı alanların sık sık havalandırılmalı"

Kış aylarında daha fazla vakit geçirilen kapalı alanlarda dikkat edilmesi gerekenlere değinen Çat, "Kapalı alanların sık sık havalandırılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini öneriyoruz. Özellikle kalabalık alanlara gireceksek, maske kullanımı salgın döneminde özellikle çok önemli ve çok etkin bir yöntem. Beslenmemize çok ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklığı yüksek tutan portakal, mandalina gibi C vitamini yüksek mevsim yiyeceklerini tüketmeyi öneriyoruz" diye konuştu.

Kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar mutlaka korunmalı

Hastalık belirtileri gösteren kişilerin mutlaka aile hekimi veya bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çat, "Özellikle kronik hastalığı olanlar ve çocuk yaş grubundakilerin korunmasını öneriyoruz. Çünkü bu kişilerde enfeksiyonlar ev istirahat ile tedavi olabilecekken tansiyon, şeker, kanser gibi bağışıklık sistemini sıkıntıya sokan hastalıklara sahip olanlarda hastaneye yatış gerekebiliyor" dedi.

Ayrıca evde virüs kapan bir kişi varsa, özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlı bireyler ve çocuklar için sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çat, "Kendimizi izole etmeyi, onların yanına girmemiz gerektiği zamanlarda da mutlaka maske kullanmayı öneriyoruz" şeklinde uyarılarda bulundu.