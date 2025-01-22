Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde adliyeden firar eden şahıs, jandarmanın detaylı çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen faaliyette yakalanan Ç.B., aynı gün sevk edildiği Çorlu Adliyesinden firar etti. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil unsurlar firari Ç.B.’nin yakalanması için ortak çalışma başlattı.

Tutuklandı

Yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucu şahsın saklandığı adres belirlendi. Komando destekli gerçekleştirilen ev aramasında Ç.B., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.