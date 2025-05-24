Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 69 yaşındaki şahıs, evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Z.A.’nın (69) ikametinden silah sesi duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, yaşlı adamın başından tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu olayın intihar olduğunu değerlendirirken, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.