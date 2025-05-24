AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Suriye’ye yaptırımların kaldırılmasına yönelik atılan adımlar, ülkenin ve bölgenin istikrarı ve kalkınması açısından umut vericidir" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye’ye yaptırımların kaldırılmasına yönelik atılan adımlar, ülkenin ve bölgenin istikrarı ve kalkınması açısından umut vericidir. Türkiye hem Suriye hem de bölgenin geleceği, istikrarı ve kalkınması için katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA