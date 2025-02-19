Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Fotoğraf Makinesi Müzesi, önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber, “Mescid-i Aksa Kudüs” başlıklı fotoğraf sunumunu gerçekleştirdi.

MALATYA (İGFA) - Sanatçı Ahmet Berber, sunumunda ilk olarak sanata ve fotoğrafa bakış açısını anlattı. 1967 yılında dünyaya geldiğini kaydeden Berber, “Sanat okulunu Malatya’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini uluslararası ilişkiler alanında bitirdi. 35 yılı aşkın süredir fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Ancak fotoğraf benim için bir tutku değil, sadece bir araç. Hedefime ulaşmak için kullandığım bir dil” dedi. Fotoğraf aracılığıyla cümle kurduğu için fotoğrafa emek verdiğini anlatan Berber, şöyle konuştu;

“Algılar, ışık üzerinde yayılıyor. Dünya, iki kutba ayrılmış durumda göz medeniyeti ve söz medeniyeti arasında büyük bir savaş veriliyor.”

RABİA BEBEK’İN HİKAYESİ

Sunumda, Ahmet Berber’in 2015 yılında Suriye’nin Reyhanlı bölgesinde tanıştığı Rabia Bebek de konuşmalarına konu oldu. Berber, bu özel hikayeyi şu sözlerle anlattı;

“2015 yılında Reyhanlı’da fotoğraf çekmek için yola çıkacağım zaman, küçük kızım Hatice Beren oyuncaklarını bir torbaya toplayarak, oradaki çocuklara ulaştırmamı istedi. Rabia Bebek de bu oyuncaklar arasındaydı ve onunla ilk kez orada tanıştım. Daha sonra Rabia Bebek’le birçok kare çektim, onunla bir iz sürmeye başladım. Bir oyuncak, bir fotoğraf karesiyle bir hikayeye dönüşebilir.”

Ahmet Berber’in sunumunda Kudüs’ün tarihi, Mescid-i Aksa’nın manevi atmosferi ve Filistin halkının günlük yaşamına dair etkileyici kareler yer aldı. Program, katılımcılar ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.