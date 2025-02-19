Trendyolmilla, Trendyolmilla Home’u kullanıcılarla buluşturdu. Trendyolmilla Home, ev tekstilinden sofra ürünlerine, banyo ürünlerinden dekorasyona kadar geniş bir yelpazede birbirinden özgün ve trend tasarımları kullanıcılarına sundu.

Trendyolmilla, giyim, aksesuar, ayakkabı ve kozmetik ürünlerinden sonra ürün portföyünü ev ürünleri markası Trendyolmilla Home markasıyla genişletiyor. Sofra & Mutfak, Ev Tekstili ve Banyo kategorilerinde öne çıkan 120 parçalık koleksiyon, yenilikçi tasarımları ve ulaşılabilir fiyatlarıyla kullanıcılara sunuldu.

Trendyolmilla Home, 2025 yaz sezonunun öne çıkan trendlerini lansman koleksiyonuna taşıyor. Kırmızı, mavi, yeşil ve pembe gibi canlı renklerin hakim olduğu ürünlerde eğlenceli desenler, Akdeniz esintili temalar ve minimal çiçekli motifler dikkat çekiyor. Özellikle tabak takımları, nevresimler, banyo paspasları ve Amerikan servis/runner gibi kategorilerde, markanın tasarım ekibinin özgün çizgisi ön planda yer alıyor. Koleksiyonun en çok konuşulan ürünleri arasında desenli nevresim takımları, renkli tabak setleri ve banyo paspasları yer alıyor. 120 parçalık koleksiyonun lansmana özel fiyatlarıyla kullanıcılara sunulduğu belirtildi.