Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından planlanan Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kurs Programı başladı. Açılış programına Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Atay ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir katıldı.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kurs Programı başladı. Kurs, haftada bir gün olmak üzere 9 hafta boyunca devam edecek ve toplamda 291 kursiyer eğitim alacak. Eğitimler, Bandırma genelinde belirlenen beş farklı merkezde gerçekleştirilecek. Kurs kapsamında ebeveynlere, çocukların eğitimi ve gelişimiyle ilgili dokuz farklı konuda eğitim verilecek.

Açılış programında velilere hitaben konuşan Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, “Çocuklarımızı yetiştirirken yaşadığımız çağın gerekliliklerini göz ardı etmemeli ve onların hayatlarına bilinçli bir şekilde rehberlik etmeliyiz. Dijital ve sosyal medya araçlarının çocuklar üzerindeki etkilerini anlamak, onları doğru yönlendirmek için oldukça önemlidir. İşte bu program, bu noktada bizlere rehberlik edecek. Ebeveynlerin çocuklarıyla daha etkili iletişim kurabilmeleri, onları sosyal hayata daha bilinçli bir şekilde hazırlayabilmeleri için bu tür programlar büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın geleceğini inşa ederken, ebeveynlerimizin de doğru bilgilere sahip olması ve kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Maarif Modeli Ebeveyn Okulu’nun tüm velilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir de kursun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ebeveyn okulları kapsamında burada çeşitli konularda açıklamalarda bulunacağız. Umarım sizlere faydalı olur. Kursumuzu bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz. Programımız boyunca velilerimize, çocuklarımızın gelişimi için kritik öneme sahip konularda rehberlik edeceğiz. Dijital ve sosyal ortamların çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmanın yollarını ele alacağız. Çocuklarımızı yalnızlıktan, bireysellikten ve asosyal olmaktan kurtarmak için neler yapabileceğimizi hep birlikte tartışacağız. Ayrıca gelenek ve göreneklerimizin çocuklarımıza aktarılması konusunda farkındalık kazanacağız. Bu kurs boyunca edineceğimiz bilgi ve farkındalıkla, çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağımızı umuyorum. Hep birlikte güzel bir eğitim süreci geçireceğiz.”

Program, konuşmaların ardından yapılan bilgilendirme sunumlarıyla devam etti. Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurs programı, velilerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlayarak hem aile içi iletişimi güçlendirmesi hem de çocukların gelişimine katkıda bulunması hedefleniyor.