Eskişehir’de güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğrencileri, özel eğitim okullarında eğitim gören kız öğrencilerin saç ve tırnak bakımını gerçekleştirdi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı, özel eğitim okullarında okuyan kız öğrencilerin saçlarına ve yüreklerine dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede; alanda eğitim gören öğrenciler tarafından Av. Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Uygulama Okulu, Uluönder Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe’den gelen kız öğrencilerin saç ve tırnak bakımları yapıldı. Aldıkları hizmet ile moralleri artan ve sosyalleşen özel eğitim kız öğrencileri, aynı zamanda güzel bir gün geçirdiler.