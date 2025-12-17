Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sezonun en iddialı yapımlarından birine imza atarak İspanyol besteci Manuel de Falla’nın tutku, hüzün ve kader temasını ustalıkla işlediği 1 perdelik başyapıtı “La Vida Breve” ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Eserin prömiyeri 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.00’de, ikin ci gösterimi ise 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Opera Sahnesinde gerçekleşecek. Librettosu Carlos Fernández Shaw tarafından yazılan eser, Flamenko etkileri, dramatik yoğunluğu ve bestecinin imzası hâline gelmiş güçlü orkestral diliyle 20. yüzyıl opera repertuvarının en çarpıcı örnekleri arasında yer almaktadır.

“La Vida Breve”, toplumun sınıfsal yapılarıyla çarpışan bir aşk hikâyesini merkezine alır. Granada’nın sıcak atmosferinde geçen eser, tutkuyla sevdiği adam tarafından aldatıldığını öğrenen genç kadın Salud’un trajik kaderini konu alır. Manuel de Falla’nın halk müziği ögelerini orkestral zenginlikle buluşturduğu opera, hem dramatik gücü hem de müzikal renkleriyle izleyicilere etkileyici bir deneyim sunar.

Bu özel yapımın orkestra şefliğini Sunay Muratov, rejisörlüğünü Cenk Bıyık üstleniyor. Prodüksiyonun görsel dünyasını oluşturan sanat ekibinde dekor tasarımında Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımında Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımında Tarı Deniz bulunuyor. Eserin koro hazırlıklarını ise Anıl Aydın yürütüyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin orkestra, koro ve bale sanatçıları da sahnede yer alacak.

Eserin biletleri opera gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.