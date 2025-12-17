Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 65 yaş üstü hastalar ve yakınlarını özel bir sinema etkinliğinde bir araya getirerek anlamlı bir organizasyona imza attı. Hastaneden hizmet alan YAŞAM hasta grubu ve yakınları için düzenlenen etkinlikte, sevilen animasyon filmi “Yukarı Bak (Up)” gösterildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, katılımcılara keyifli ve moral verici bir gün sundu.

Hastanenin İdari Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı’nın yanı sıra başhekim yardımcıları, hastalar ve hasta yakınları katıldı. Film gösterimi öncesinde salonda sıcak ve samimi bir atmosfer hâkim oldu.

Etkinlikte konuşan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık hizmetlerinin yalnızca tedaviden ibaret olmadığını vurguladı. Ballı, “Hastalarımızın sosyal ve psikolojik iyi oluşları da en az tedavi kadar önemlidir. Bu tür etkinlikler, hastalarımızla aramızdaki bağı güçlendiriyor ve kendilerini yalnız hissetmemelerine katkı sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Piri Ata Ramazanoğlu ise kendileri için düzenlenen bu özel etkinliğin büyük mutluluk verdiğini belirterek, hastanede yalnız olmadıklarını hissettiklerini söyledi. Ramazanoğlu, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sinema gösteriminin ardından katılımcılara küçük hediyeler takdim edilirken, etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Hastaların yüzlerindeki tebessüm, organizasyonun amacına ulaştığını bir kez daha gösterdi.