İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, çalışanlarla bir araya geldi.

Engelliler Haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hizmet İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ve yönetimi Kusur Kafede çalışan özel bireylerle kahvaltıda bir araya geldi.

Esen, amaçlarının Kusursuz Kafe çalışanları ile beraber olmak olduğunu işaret ederek "Engelliler Gününün bir haftaya sığması mümkün değil. Sizler bizim çalışma arkadaşlarımızsınız hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum. Hayatı paylaşmak için engel yok, biz sizlerle birlikte güçlüyüz" dedi.

Esen, ayrıca Kusur kafenin Düzce’ye kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi’de bu özel günde Kusur Kafe çalışanlarıyla bir araya geldi. Hizmet-İş Sendikasına teşekkür eden Çelebi, "Bu Kusuruz Kafe’nin bugüne kadar gelmesinde her başkanımızın çok emeği var. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Türkiye’de örnek bir kafe haline getirdi. Onun emeği daha çok oldu. Onun için sayın Faruk Özlü’ye ayrı ayrı herkes adına teşekkür ediyorum. Bir gün değil her gün farkındalık, sevgi engel tanımıyor. Bütün kusursuz insanları kusur aramadan buraya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çalışanlarda özel haftada kendilerini hatırlayan Ali Kemal Esen ve Nurullah Çelebi’ye teşekkür ettiler.

Günün sonunda ise hatıra fotoğrafı çekilerek hediyeler verildi.