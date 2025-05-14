Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası’nda özel bireylere unutamayacakları bir gün yaşattı. Holografik Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.

Özel bireylerin sosyal hayatta daha güçlü var olmalarını sağlayan Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireylere ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Engelli bireyler, aileleri ile birlikte Holografik Hayvanat Bahçesi Digizo’yu gezdi. Ebeveynler de çocuklar kadar merakla etrafı keşfetti. Keyifli gün, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz Sultangazi Belediyesi olarak özel komşularımızın her daim yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi’nde engelli kardeşlerimize birçok hizmet sunarken, ailelerin de bir nebze yükünü almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelliler Günü Kapsamında özel bireyler keyifli zaman geçirsinler diye Holografik Hayvanat Bahçesi’nde onları keyifli bir geziye çıkardık. Özel bireylerimiz bizim için çok değerli. Biz bir olursak aşamayacağız engel yok" diye konuştu.