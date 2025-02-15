Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından ’Erken Tanı, Sağlıklı Gelecek’’ adlı etkinlik düzenlendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, ebeveynlere çocuk yaşta görülen kanser hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kuşadalı ebeveynler, çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlikte, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, anne ve babaları çocuk yaşta görülen kanser türleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte çocuklar için yüz boyama ve çizgi film karakterlerinin yer aldığı eğlenceli aktiviteler de düzenlendi. Animasyon gösterileriyle neşeli dakikalar geçiren çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Ebeveynlere kanserde erken tanı ile ilgili broşürler ve kitapların dağıtıldığı etkinlik çocuklara sarı ve turuncu renkte kurdele takılmasıyla son buldu.