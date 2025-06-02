Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi ekipleri tarafından Altınkum Sahili’nde gerçekleştirilen cankurtaran tatbikatını yakından takip etti.

Didim Belediyesi, vatandaşların ve tatilcilerin deniz güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirleri en üst seviyede tutuyor. Yaz sezonu boyunca Didim sahillerinde görev yapacak olan cankurtaran ekipleri, Altınkum Sahili’nde nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerçekçi senaryolarla hazırlanan tatbikatı, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’da yakından izledi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Başkan Gençay, "Belediyemize bağlı cankurtaran ekiplerimizin sezon öncesi hazırlık tatbikatını yakından takip ettim. Görevlerine büyük bir ciddiyetle hazırlanan ekiplerimiz, yaz boyunca hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin güvenliği için 7/24 görev başında olacak. Can güvenliği bizim için her şeyden önemli" dedi.