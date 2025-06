Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, sağlıklı bir gebelik ve emzirme dönemi için hamilelerin ve emzikli kadınların Kurban bayramı ve sonrasında dengeli beslenmeyi elden bırakmamasını tavsiye etti. Özellikle Kurban Bayramı’nda et ve şekerli gıda tüketiminde pek çok kişinin bilmeden sınırı aştığını belirten Aydın, iyi pişirilmeden tüketilen etin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti.

Bu yıl Kurban Bayramı süresince hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ve sıcak havalarda etin muhafazası konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, hamile ve emzikli kadınların kendilerine ve bebeklerine karşı sorumlulukları olduğunu hatırlattı. Aydın, "Kurban bayramında et tüketimini dengeli yapmaya özen gösterin. Vücudumuz, sebze ve meyve, tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri ile et ve kuru baklagillerden oluşan dört temel besin grubundan aldığı besin ögeleri ile güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin- mineraller, su ve posa gibi besin ögelerinin her birinin bağışıklık sistemine katkısı oldukça önemli. Anne adayları ve emziren anneler öncelikle bu besinleri dengeli tüketmeye özen göstermeli. Kurban eti ve şekerli gıdaların bolca ikram edildiği Kurban Bayramı’nda öncelikle bol su tüketmek hem vücuttaki besinleri dengeler hem de anne ve çocuğunu rahatlatır. Normal günlerden fazla et ve şekerli gıda tükettiyseniz mutlaka yürüyüş yapın" dedi.

"Tüketilen etlerin iyi pişmiş olması şart"

Kurban Bayramı’nda olduğu gibi her zaman tüketilen etlerin iyice pişmiş olmasının şart olduğunu belirten Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, "Enfeksiyon riski sebebiyle tüketilen etlerin iyice pişirildikten sonra yenmesini özellikle öneriyoruz. Toksoplamozis adı verilen ve toksoplazma gondii denilen parazit az pişmiş ya da pişmemiş çiğ etlerle bulaşır. Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar da genellikle asemptomatiktir, fark edilmez, ancak enfeksiyon plasenta yoluyla bebeğe de geçebilir. Bebeğe geçen enfeksiyon beyin hasarı, görme problemleri, işitme problemleri, zeka geriliği ve gebelik kaybına sebep olabilir" diyerek sağlıklı bir bayram geçirmek için hamile ve emzikli kadınların daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini söyledi.