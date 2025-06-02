Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehir içi hat dolmuşlarının başkanlık seçiminde 39 yıllık tecrübeye sahip Nuri Başak, meslektaşlarının desteğiyle başkanlığa seçildi.

Mevcut Başkan Süleyman Özdemir’in aday olmadığı kongrede, Tavşanlı Şehir İçi Hat Dolmuşları’nın yeni başkanı yapılan seçimle belirlendi. Yağmur Düğün Salonu’nda düzenlenen olağan kongrede divan başkanlığını Kenan Yıldız yürüttü. Seçimde Nuri Başak ile eski başkanlardan Hakan Özbey yarıştı. 50 üyeli kooperatifte 44 dolmuş sahibi oy kullandı. Filiz Kooperatifi’ne bağlı olarak hizmet veren şehir içi hat dolmuşlarının seçiminde, Nuri Başak 37 oy alarak başkan seçildi. Hakan Özbey ise 10 oy aldı. 3 oy ise her iki adayın isminin zarfa konulması nedeniyle geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası açıklama yapan yeni başkan Nuri Başak, kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.