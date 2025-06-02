Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sosyal medya üzerinden kendine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Son günlerde sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan eleştiriler ve haksız ithamların ardından bir gönderme yapan Başkan Künkcü’nün paylaşımı, esnaf camiasında da geniş yankı buldu. İddiaya göre, özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yürütülen karalama kampanyalarına karşılık bu sözlerle cevap veren Künkcü, çalışkan ve üretken insanların her zaman hedef haline geldiğine vurgu yaptı.

"Biz hizmet için buradayız"

AYESOB Başkanı Künkcü’nün paylaşımı, birliğin çatısı altındaki oda başkanları ve esnaflar tarafından da destekle karşılandı. Göreve geldiği günden bu yana esnafın sorunlarını çözmeye, işlerini kolaylaştırmaya ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Künkcü, kamuoyuna verdiği dolaylı mesajda "Biz laf değil, iş üretiyoruz" çizgisini bir kez daha ortaya koydu.

Her hafta bir oda başkanının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak dayanışma mesajı veren Başkan Künkcü, bu uygulamasıyla hem oda başkanlarına hem de birlikteliğe olan inancını sergiliyor. Bu haftaki paylaşımda tercih edilen Metin Uyar’ın da sahada aktif çalışmalarıyla bilinen bir isim olması, verilen mesajın gücünü daha da artırdı.