Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Aras Kargo forması giyen genç pasör çaprazı Selen Köse’yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Aras Kargo’da forma giyen pasör çaprazı Selen Köse ile anlaştı. 2005 doğumlu olan Selen Köse, Fenerbahçe Göksel Çelik, Yeşilyurt ve Aras Kargo takımlarının yanı sıra genç milli takımlarında da forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Selen Köse. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.