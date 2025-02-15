Atakum İlçe Kızılay Şube Başlanlığı Olağan Genel Kurulu’nda yapılan saçimde mevcut başkan Fevzi Er güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Samsun’un Atakum ilçesinde Atakum ilçe Kızılay Şube Başlanlığı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Atakum Kızılay Şubesinde yapılan ve tek liste ile gidilen seçimlerde 61 delege oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde oyların tamamını alan mevcut başkan Fevzi Er, güven tazeleyerek yeniden Atakum İlçe Kızılay Başkanı seçildi. Balkan Er, delegelere teşekkür ederek hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.Fevi Er başkanlığında yeni yönetim şöyle: "Yaşar Şaban Gürsoy, Eşref Tuna, Atila Güneşdoğdu, İbrahim Bıyık, Recep Aktaş ve Pelinsu Yüzer."

Seçimlere Samsun Kızılay İl Başkanı Onur Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Atakum Gençlik Kolları Başkanı Caner Er ve yönetim kurulu üyeleri, Atakum Kızılay Kadın Komisyonu Başkanı Şerife Şahin, Atakum Kızılay Engelsiz Başkanı Mustafa Karabiber ve Atakum Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Ekin Uzun da katılarak Fevzi Er’i tebrik ettiler.