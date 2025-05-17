19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’a gelen SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotları, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret ederek, imzalı tablo hediye etti.

Milli Mücadele’nin ilk adım şehri Samsun’da gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşu öncesinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin gurur kaynağı pilotları Samsun Valiliği’ni ziyaret etti. Gökyüzünün cesur kartalları, Vali Orhan Tavlı’ya hem SOLOTÜRK hem de Türk Yıldızları logolu tabloları imzalayarak takdim etti.

Gösteri öncesi anlamlı ziyaret

Ziyarete Türk Yıldızları Pilotları Hv. Plt. Bnb. Kürşat Kömür, Mehmet Balta, Hasan Kocabaş, Gökhan Esen, Alim Kocaman, Sami Yalçın, Mehmet Kılıç ile Hv. Plt. Ütğm. Mehmet Cihad Karadutlu katıldı. Ekipte ayrıca halkla ilişkiler sorumluları Hv. Mu. Ütğm. Fatih Sağlam, Kd. Bçvş. İbrahim Genç, Bçvş. Nejdet Adak, Üçvş. Ramazan Göz ve Kd. Çvş. Osman Ungunel de yer aldı.

SOLOTÜRK ekibinden ise pilotlar Hv. Plt. Bnb. Murat Bakıcı ve Hv. Plt. Bnb. M. Erhan Aydemir ile birlikte Üsteğmen Alper Şen ve Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı ziyarette hazır bulundu.

Vali Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm pilotlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretin ardından SOLOTÜRK, Samsun semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisi 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Samsun semalarında izleyicilerle buluşacak.