Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında burs desteği sağladığı çocuklara ve ailelerine yönelik "Çocuk Şenliği ve Piknik" temalı renkli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, İncirliova ilçesindeki Kültür Park’ta gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından burs desteği sağlanan 100 çocuk ile aileleri katılım sağladı. Çocukların sosyal gelişimine katkı sunmak, onların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen şenlikte; eğlenceli aktiviteler, ikramlar ve renkli anlar bir araya geldi. Davetlilere yemek ikramı yapıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği oyun parkları, gün boyunca minik misafirlere neşe dolu anlar yaşattı. Ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları ile şenlik havası pekiştirildi. Etkinlik süresince düzenlenen çeşitli geleneksel ve eğlenceli çocuk oyunlarıyla da çocukların hem fiziksel hem sosyal açıdan aktif bir gün geçirmesi sağlandı. Bunların yanı sıra mehter takımının çaldığı marşlar ile milli ve manevi duygularda ön plana alındı. Çocukların mutluluğu ve enerjisi Kültür Park’a renk kattı. Aileler ise bu vesileyle hem dinlenme hem de diğer bursiyer ailelerle tanışma imkânı buldu.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, bu tür sosyal etkinliklerin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Vakıf geleneğimizin temelinde, ihtiyaç sahibi bireylerin yalnızca maddi değil, manevi olarak da desteklenmesi yer almaktadır. Bugün burada çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en kıymetli karşılıktır. Bundan sonraki süreçte de benzeri etkinliklerle çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise "Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olmak, gülen yüzlerine tanıklık etmek bizler için günün en güzel hediyesi oldu" dedi.

Katılımcıların yoğun olduğu ve memnuniyetle ayrıldığı etkinlik, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün toplum yararına yürüttüğü faaliyetlerin bir yansıması olarak takdir topladı. Çocukların unutulmaz bir gün geçirdiği şenlik, neşe dolu hatıralarla sona erdi.

Programa, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda aile ve çocuk katıldı.