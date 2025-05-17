Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’nın Başantrenörü Ahmet Çakı, Tofaş yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulunarak, "Bugün skor son iki dakikada açılmış gibi görünse de, son ana kadar maçın içindeydik" dedi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 30. hafta mücadelesinde Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibine 90-76’lık skorla mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekipte Başantrenör Ahmet Çakı, hem karşılaşmaya hem de sezona dair açıklamalarda bulundu. Kendileri adına anlamlı ve özel hikayesi olan bir sezon olduğunu ifade eden Çakı, "Takıma sezonun son sekiz haftasında katıldım ve o günden itibaren hem iyi hem de zor zamanlarda tüm takım çok iyi reaksiyon verdik. Güçlü rakiplere karşı aldığımız üç önemli galibiyet, bu takımın karakterini ortaya koydu. Bugün skor son iki dakikada açılmış gibi görünse de, son ana kadar maçın içindeydik. Ligin marka değerine yakışır bir mücadele ortaya koyduğumuzu ve ne kadar karakterli bir kulüp olduğumuzu bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum. Takıma katıldıktan sonra sezonun kalan bölümünün büyük kısmında iki veya üç yabancıyla mücadele ettik. Başta Muhsin olmak üzere tüm yerli oyuncularımız çok büyük sorumluluk aldı. Hepsiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Karşıyaka için asıl iş şimdi başlıyor"

Hep birlikte iyi bir iş çıkardıklarını vurgulayan Çakı, "Karşıyaka gibi kültürel ve tarihi derinliği olan bir kulübün ligde kalmasını sağlamak çok önemli bir adımdı. Ancak esas mesele, önümüzdeki yaz dönemiyle birlikte gelecek sezonun yapılanmasını doğru şekilde planlamak. Özellikle ekonomik anlamda güçlü bir yapı kurulması gerekiyor. Türkiye Ligi, İspanya’nın ardından Avrupa’nın en rekabetçi ligi. Ekonomik düzeyi çok yüksek ve alt liglerden gelen takımlar da ciddi bütçelerle geliyor. Bu şartlar altında Karşıyaka’nın bugünü için hep birlikte büyük bir çaba ortaya koyduk. Ancak sürdürülebilir başarı için iyi planlanmış bir organizasyon şart. Kulübün kendi oyuncusunu yetiştirdiği bir sistem kurmak kolay değil, ama bu uzun vadeli hedef doğrultusunda ekonomik istikrarla birlikte yeniden güçlü bir Karşıyaka oluşturulabilir. Bu süreçte bize destek veren yöneticilerimize ve her şartta yanımızda olan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Karşıyaka için asıl iş şimdi başlıyor" diyerek sözlerini noktaladı.