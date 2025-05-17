Eskişehir’de yaşayan Çerkesler ve onlara destek veren vatandaşlar, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı’nın 161’inci yıl dönümü dolayısıyla bir yürüyüş düzenledi.

Kuzey Kafkasya Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Eskişehir’de Çerkes Soykırımı yürüyüşü için vatandaşlar saat 13.30’da dernek binasında toplandı. Ardından saat 14.00’te katılımcılar, kortej oluşturarak Odunpazarı Sanat Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca katılımcılar, Çerkes halkının yaşadığı acıları ve kayıpları hatırlatan pankartlarla yürüyüşü gerçekleştirdi. Kuzey Kafkasya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Jankat Yelbaşı, "Bundan 161 yıl önce Kafkasya’da bu günkü adıyla Soçi’de direnen son Çerkes Birliği Çarlık Rusyasının yüzyıllar süren vahşi saldırıları sonucu yok edildi ve aralıklarla 300 yıl süren savaş ve etnik temizliğin ardından Kafkasyanın işgali tamamlandı. 161 yıl önce bu günlerde Çarlık Rusyası birlikleri zafer yürüyüşü yaptılar ve takip eden yıllarda da bu günü Zafer Günü olarak kutladılar. Soykırım ve sürgüne uğramış bir halkın diasporada yaşayan fertleri olarak diyoruz ki; Herhangi bir zamanda, Dünyanın herhangi bir yerinde emperyalist, yayılmacı politikalar nedeniyle zulme uğrayan tüm halklara selam olsun. Dün Kafkasyada, bugün Filistin’de soykırım uygulayanların birgün uluslararası hukuk önünde adil bir şekilde hakettikleri cezalara çarptırılmasını diliyor ve intikam değil adalet istiyoruz" diye konuştu.