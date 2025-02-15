Van’da emboli, tromboz ve papil ödem tanısı konulan 10 yaşındaki bir hasta, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastanın durumunun uzman ekipler tarafından değerlendirilmesi sonucu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Hastanın güvenli nakli için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak Van Ferit Melen Havalimanı’na yönlendirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından uçağa alınan hasta, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaştırılmak üzere havalandı.