Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlar olduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Bayramlar, kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı iklimlerdir. Bayramlar; birlikte yaşamanın, bir birimizi anlamanın, sabrın ve sebatın ruhumuza işlediği zamanlardır. Allah’ın rızası gözetilerek kesilen kurbanların maneviyatı duygu selini, birliği, beraberliği, paylaşmayı ve kardeşliği bütün hayatımıza yansıtacaktır. Cenab-ı Allah kurbanı, imkanı olan biz Müslümanlara farz kılmıştır. Oysa ki Rabbimizin kestiğimiz kurbanlara ihtiyacı yoktur. Tamamen kullarının gönül dünyasını zenginleştirmek, sabır ve sebat üzerine ayaklarını sabit kılmak, hamd ve şükür duygusunu kalplerine yerleştirmek, dayanışma ve paylaşma hasletini kalplerine oturtmaktır. Cenab-ı Allah’tan dileğimiz, bu Kurban Bayramı’nın özellikle Gazze, Filistin başta olmak üzere tüm insanlık için bir milat olmasıdır. Zulmün, adaletsizliğin, çatışmaların, savaşların, sürgünlerin olmadığı; çocukların, kadınların, yaşlıların açlığa, sefalete mahkum olmadıkları bir dünya temennisiyle tüm insanlığın Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.