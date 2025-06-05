Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ana arterler başta olmak üzere birçok alanda Kurban Bayramı nedeniyle temizlik çalışması yürütüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, geceli gündüzlü cadde yıkama çalışması yaparken, Vanlıların bayram sürecinde ziyaret edeceği mekânlar, ibadethaneler ve mezarlıklarda da temizlik çalışması yürütüyor.

İki vardiya şeklinde çalışmalarını sürdüren ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan 53 ana arterde yoğun bir mesai harcarken, büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bayram süresince devam edeceği belirtildi.