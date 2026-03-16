Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarında çalışanları ve paydaşlarıyla aynı sofrada buluştu.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinde gerçekleştirilen iftar programlarına ofis ve sahada görev yapan VEDAŞ çalışanlarının yanı sıra kurumun paydaşları da katılım sağladı. Geleneksel iftar buluşmaları kapsamında bir araya gelen çalışanlar, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı buldu.

VEDAŞ Genel Müdürü Salim Mantarcı, paylaşma ve dayanışma ruhunu aynı sofrada yaşamanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biridir. Saha ve ofis çalışanlarımız ile paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz geleneksel iftar buluşmalarının ekip ruhumuzu pekiştirdiğine, kurum içi iletişim ve dayanışmayı daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Aynı hedef doğrultusunda emek veren çalışma arkadaşlarımızla bu anlamlı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'