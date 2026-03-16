Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan ve hipotermi şüphesi bulunan 2 düzensiz göçmen, UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Güllüce Karakolu bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan 2 düzensiz göçmenin sağlık durumunun kötüleşmesi ve hipotermi şüphesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen UMKE ekibi, olumsuz hava şartları ve kapalı yol nedeniyle belirli bir noktaya kadar ilerleyebildi.

Karakolda görevli personel tarafından ilk müdahaleleri yapılan hastalar için sağlık ekipleri yaya olarak devam etme kararı aldı. Kar kalınlığı ve arazi şartlarına rağmen ekipler, hastaları sırt tahtalarına sabitleyerek yaklaşık 2,5 kilometre boyunca taşıdı.

Güçlükle ambulansa ulaştırılan 2 kişi, gerekli tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla en yakın hastaneye sevk edildi.