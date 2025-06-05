Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatımıza yön verdiği mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Denizli Valisi Coşkun, "Kurban Bayramı; paylaşmanın, kardeşliğin ve merhametin en güzel tezahürlerinden biridir" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurban Bayramının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının hissedildiği ve aynı zamanda sevgi saygı ve hoşgörünün hayata yön verdiği belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının hissedildiği; sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatımıza yön verdiği mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milli ve manevi değerlerin, inançların, örf ve adetlerin harmanlanarak kardeşlik, paylaşma, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı bayramlar toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, milletimizi bir arada tutan müstesna günlerdir. Kurban Bayramı; paylaşmanın, kardeşliğin ve merhametin en güzel tezahürlerinden biridir. Bu mübarek günler, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, mahzun gönüllere umut olmanın ve sofraları bereketle buluşturmanın zamanıdır" diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesi için Valilik olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Vali Coşkun sözlerini şöyle devam etti;

"Valilik olarak bütün kurumlarımızla birlikte Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış, gerekli tedbirler titizlikle alınmıştır. Siz kıymetli vatandaşlarımızdan, ilgili kurumlarımızın almış olduğu kararlara ve görevli personellerimizin uyarılarına hassasiyetle uymanızı önemle rica ediyorum. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için başta trafik kuralları olmak üzere, alınan tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istirham ediyorum. Unutmayalım ki, en güzel bayram; sevdiklerimizle birlikte, sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirdiğimiz bayramdır. Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nın başta aziz milletimiz olmak üzere İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim. Mazlum coğrafyalarda süregelen acıların son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere siz değerli vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"